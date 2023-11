Il Meteo della Settimana | Anticiclone Prevalente con Disturbi Locali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 12 novembre 2023) Roma - Giornata di Lunedì 13 Novembre: Lainizia con un'atmosferamente soleggiata, anche se alcune nuvole sparse si faranno notare al Nord e sui versanti tirrenici. Le temperature saranno in aumento, con massime comprese tra 12 e 21 gradi. Martedì 14 Novembre: Persistono nuvole disturbate sul Tirreno, con piogge serali attese nel Nordest. In altre zone del Paese, il sole sarà maggiormente protagonista. Le temperature continueranno ad aumentare, con valori massimi tra 13 e 23 gradi. Mercoledì 15 Novembre: La giornata sarà caratterizzata da variabilità atmosferica, con possibili piovaschi veloci in transito. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 13 e 23 gradi. Previsioni per Giovedì 16 Novembre 2023: Settentrione: Nord-Ovest: Nuvole sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure ...