Il maxi-sciopero di Landini? Va cancellato | il verdetto sulla Cgil che fa godere Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Mauriziodovrà farsene una ragione. Lodei trasporti di 24 ore proclamato per venerdì prossimo, non è stato convocato regolarmente e dunque ha ragione il vicepremier Matteoa volerlo precettare. A dirlo è la “Commissione di garanzia dell'attuazione delle leggi sullonei servizi pubblici essenziali”, che ieri ha inviato una lettera ae Uil nella quale contesta due scorrettezze nella proclamazione dello. In particolare la Commissione contesta il «mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva», in riferimento agli scioperi «precedentemente proclamati nei settori del trasporto aereo e dell'igiene ambientale e all'articolazione oraria per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco». In pratica la Commissione dice ai sindacati che ...