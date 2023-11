Il Massimo del Gelato – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 novembre 2023) IldelVia Lodovico Castelvetro, 18 – 20154Tel. 02/3494943 Sito Internet: www.ildel.it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 3,50/8€,27€/kg, panna 0,70€ Chiusura: Lunedì OFFERTA In una traversa di Corso Sempione potete trovare il “” del, un nome calzante per questa gelateria artigianale che ha gusti schietti, senza tanti fronzoli e dritti al punto con un sapore piacevole ed efficace. Durante la nostra pausa abbiamo assaggiato una fragola gustosissima e con gradevoli pezzettini di frutta e una consistenza cremosa e non granulosa, il cioccolato fondente, giustamente e piacevolmente amaro, e, infine, la mandorla di Noto, dal sapore bilanciato tra note dolci e amare del frutto. La ...