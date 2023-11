Il mare dentro le case | Dobbiamo prendere i paesi e spostarli

Leggi su europa.today

(Di domenica 12 novembre 2023) Il 2023 potrebbe essere ricordato come l'anno degli eventi estremi in Italia. Il problema è che il ritmo dei cambiamenti climatici è in aumento e fenomeni come inondazioni, alluvioni e frane saranno sempre più frequenti. Dopo le distruttive alluvioni del centro Italia in Emilia Romagna e Marche...