Il leone che ha seminato il panico? Chi c' era vicino alla gabbia | sospetto inquietante

(Di domenica 12 novembre 2023) "Aiuto aiuto, è scappato il!". Non si tratta della canzone di Jannacci, ma di quel che è realmente accaduto a Ladispoli, alle porte di Roma. Unè infatti fuggito dal circo accampato nel comune laziale, e foto e video del “re della foresta” a passeggio per le strade della cittadina- un po' spaventato dalle auto della polizia che lo seguivano - hanno fatto il giro dei social. Il sindaco, Alessandro Grando, ha prima intimato ai residenti di restare nelle proprie case, poi ha informato che l'animale è stato rintracciato presso un corso d'acqua, e il personale del circo, con il supporto delle forze dell'ordine e dei veterinari, è intervenuto sul posto per catturarlo, dopo averlo narcotizzato. E ora su quanto accaduto a Ladispoli emergono alcuni retroscena. Gli inquirenti hanno avviato un'indagine per capire come sia stato possibile che la ...