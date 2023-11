Il leone a Ladispoli | la fuga prima della cattura | il video dall’elicottero

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – Scappato dal circo e perso per le vie di, sul litorale laziale. Ore di panico ieridelin, poi sedato in serata dalle squadre di veterinari giunte sul posto. L'allarme è scattato intorno alle 15.40. Sul posto sono intervenuti poliziotti, finanzieri e carabinieristazione, Civitavecchia e forestali che sono riusciti a individuare l'animale, visibilmente spaventato, intorno alle 16, in un canneto vicino al circo. All'operazione ha preso parte anche un elicotteropolizia, che hato le immagini del grande felino 'a passeggio'. E' arrivato anche il personalepolizia provinciale e lo stesso direttore del circo con una ...