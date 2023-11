Il Gran Premio di Las Vegas può essere all’altezza dell’evento?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 12 novembre 2023) Il prossimo fine settimana la Formula 1 si reca all’attesissimodi Lasper la prima volta in oltre 40 anni. Ma lo spettacolo di strada intorno all’iconica Strip potrà mai? Capitalizzando il successo di Drive to Survive su Netflix, che ha avvicinato alla serie un’enorme nuova fascia demografica, Liberty Media, proprietaria americana della F1, era intenzionata a sfruttare la sua ritrovata popolarità negli Stati Uniti e ad aggiungersi alla gara già esistente di Austin. Il primo passo è stata una gara a Miami, l’esempio perfetto del tipo di “città di destinazione” in cui la F1 desiderava inserirsi. Se nel 2022 lo spettacolo delle corse al Miami Gardens non era certo indimenticabile, la gara del 2023 ha offerto uno spettacolo ...