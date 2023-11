Il gelo all’esame di Maturità ripetuto | cos’è successo quando è arrivata la studentessa del ricorso

Leggi su open.online

(Di domenica 12 novembre 2023) È servito a ben poco ilal Tar delladi Spadafora, nel Messinese, che ha denunciato irregolarità sulla prova orale disostenuta la scorsa estate, costringendo anche tutti i suoi compagni di classe a ripetere l’esame. Alla-bis, che si è svolta ieri, la ragazza ha ottenuto lo stesso punteggio che l’aveva indispettita e convinta a ricorrere alle vie legali: 69 su 100. Il caso ha catturato una grande attenzione mediatica e, rivela Repubblica, sono in tanti a essere accorsi a Spadafora per assistere alla sua seconda prova orale. «Il mio sogno? Vorrei entrare nell’Accademia militare e diventare carabiniera», ha rivelato la ragazza al termine dell’esame, che si è svolto in un’aula gremita di conoscenti e curiosi, in un clima di. La prova orale pare non sia stata ...