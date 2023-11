Sicuramente è mancata un po' di precisione nelle rigiocateci ha complicato la vita e ha ... Dopo una spettacolare difesa di Cuneo la Guiducci riesce con un colpodi seconda porta per la ...

Holger Rune, il furbetto che dà pepe alla minestra del tennis ilGiornale.it

I furbetti degli affitti brevi. Controlli a tappeto della Finanza il Resto del Carlino

A Perugia e Terni la guerra ai furbetti del fisco sui grandi tributi statali non ha ... dei grandi tributi statali non ha prodotto neanche un centesimo: segno evidente che nessuna delle due ...Carattere estroverso come il suo stile di gioco. E non vorresti mai trovarlo dall’altra parte della rete In campo non lo vorresti mai trovare dall’altra parte della rete, magari in una partita di peri ...