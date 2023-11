Il Frosinone di Di Francesco è la sorpresa della Serie A 2023-2024

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilè laA. I giovani di Dipuntano sul pressing e sulla qualità offensiva, con molti protagonisti da centrocampo in su. TATTICA – Il modulo di riferimento delè una via di mezzo tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La squadra tende a impostare il gioco dal basso, con grande coinvolgimento del portiere, ma non si fa problemi a lanciare lungo per cercare di raggiungere in modo diretto gli uomini offensivi. L’azione si sviluppa sugli esterni, con coinvolgimento sia degli attaccanti che dei terzini. In non possesso la squadra è aggressiva col pressing. Gli uomini di Ditendono a partire molto forte nelle partite, per poi calare sul finale. STATISTICHE – Ilnelle prime 11 giornate ha stupito tutti ...