Confusione tattica, cambi continui di modulo, sostituzioni cervellotiche e i leadersquadra 'delegittimati' in una girandola di esclusioni e ricollocamenti che ha minato alla base le certezze ...

Il flop della sinistra in piazza per la Palestina: non ci va quasi nessuno ilGiornale.it

Pagelle degli ascolti tv: top e flop di ieri (8 novembre): Rai batte Mediaset. Zingaretti, rubacuori, Sciarell ilmessaggero.it

La Torres torna a vincere dopo una settimana complicata e mantiene con pieno merito il primo posto in classifica nel Girone B. Al “Vanni Sanna”, la squadra di Greco supera ...Ad Agrigento, numerose associazioni vicine alla sinistra sono scese in piazza per manifestare a favore della Palestina e della liberazione di Gaza. Una manifestazione che non sembra tuttavia aver racc ...