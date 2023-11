Il film di Cortellesi parla di noi | ieri e oggi | ma per fortuna c’è ancora domani

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 12 novembre 2023) Un sonoro schiaffo in faccia. Comincia così “C’è”, primodi Paolacome regista, fresco del premio “Biglietto d’Oro” con 11 milioni di incassi a poco più di due settimane dalla sua uscita. La mano che dà il ceffone è quella di Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea, violento marito di Delia, che senza motivo “le ricorda qual è il suo posto” appena apre gli occhi. Il gesto, appunto senza senso e spietato, colpisce in faccia anche lo spettatore, che dal minuto 1 pensa: “Ma lanon dovrebbe fare ridere?”. “Biglietto d’Oro” con 7 milioni di incassi La trama (spoiler leggero) Siamo a Roma, quartiere Testaccio, nel maggio del ‘46. In città ci sonotruppe di Alleati che pattugliano le strade e nell’aria si respira l’aria di ...