Il dramma di Gaia | morta nel fior fiore dei suoi 24 anni

(Di domenica 12 novembre 2023)Di Vincenzo si è spenta a soli 24all’ospedale Papa Giovdi Bergamo dove stava lottando contro una grave malattia.era stata trasferita nella struttura ospedaliera bergamasca da Nepezzano, frazione del Comune di Teramo, per cercare il tutto per tutto contro quel brutto male che nonostante le disperate cure non le ha lasciato scampo. Il suo sogno, tra l’altro, era proprio quello di lavorare in un ospedale e stava studiando Scienze infermieristiche. I funerali di, che lascia nel dolore la mamma Daniela, il papà Gie il fratello Manuel, saranno celebrati lunedì (13 novembre) alle 14.30, nella chiesa del Sacro Cuore a Teramo.