Il discorso da premier | l’incidente costituzionale e i listini bloccati I consigli di Lucarella

(Di domenica 12 novembre 2023) Si stenta a credere che l’intenzione di Giorgia Meloni sia quella di buttare nella mischia elettorale una riforma da lei stessa definita la “madre di tutte le riforme”. C’è però un problema di metodo condito di comunicazione istituzionale e voglia di beniamismo politico da dare in pasto agli italiani. Partendo da quest’ultimo, per come stanno le cose in Italia sul piano delle leadership di partito, con l’introduzione delato sarebbe propinata agli elettori la scelta tra beniamini. E ciò avverrebbe a destrutturazione dei percorsi partitici all’interno della dialettica di coalizione. In parole chiare: un leader-capo-segretario-presidente di un certo partito, presentandosi agli elettori, qualora gli italiani non lo eleggessero, metterebbe a serio rischio l’intero sistema interno di proposta e selezione della leadership (sino a ...