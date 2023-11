Il ddl Casellati sul premierato è sarchiaponismo giuridico L’opinione di Cazzola

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) Il disegno di legge costituzionale attribuito a Maria Elisabetta Alberti(Viendalmare, no?) è un caso di “d’inedita e singolare fattura. Vediamo le ragioni. Prima: i sistemi costituzionali degli ordinamenti liberali – sia pure con tante contaminazioni – hanno un profilo presidenziale o semi presidenziale oppure parlamentare. Il cosiddettonon esiste e in nessun caso – anche nei regimi prettamente presidenziali – viene garantito al capo dell’esecutivo una maggioranza parlamentare precostituita che resta o cade con lui. Nemmeno nel caso del sindaco, le sue dimissioni o la crisi della maggioranza che si è portata appresso comporterebbe sic et simpliciter il ritorno alle elezioni, ma come abbiamo visto in tante occasioni vi sono alternative che a volte vanno avanti per anni. ...