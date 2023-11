Il cast completo di Lea – I nostri figli

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 12 novembre 2023)confermatissimo per Lea – I, seconda stagione della fiction di Raiuno che torna in onda a partire da domenica 12 novembre 2023. Anna Valle, dunque, è nuovamente la protagonista della storia, ambientata a Ferrara e con al centro l’infermiera pediatrica Lea. Al suo fianco ritroviamo i personaggi visti nella prima stagione e i loro interpreti: tra loro, Giorgio Pasotti e Mehmet Gu?nsu?r, ma anche Daniela Morozzi (che molti di voi ricorderanno per Distretto di Polizia), Primo Reggiani e Cloe Gu?nsu?r, quest’ultimaa di Mehmet sia nella serie che nella realtà. Tra i nuovi componenti del, invece, da segnalare la presenza di Sara D’Amario, di Alan Cappelli Goetz, di Sara Zanier e di Claudia Vismara, pronti ad alimentare nuove storie legati ai personaggi che già conosciamo. Anna ...