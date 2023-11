Il caso più emblematico dei problemi della governance RAI

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 12 novembre 2023) In questi giorni è stato acceso un faro sulle molteplici problematichetelevisione pubblica. Dai conduttori in fuga alle trasmissioni prive di appeal, fino ad arrivare ai dati sugli ascolti sempre più bassi. Nella giornata di mercoledì Giornalettismo ha analizzato parte di quelle questione irrisolte, al di là“politica”, per concentrarsi oggi su come la RAI abbia gravi carenze “tecniche”. Anche a partire da quel lungo e quasi eterno percorso che porta alla digitalizzazione. RAI, la causa con Mosai.co e la digitalizzazione Siamo partiti dalla vicenda, con risvolti giudiziari, relativa a un bando del 2019: l’azienda pubblica di viale Mazzini era alla ricerca di una soluzione per garantire i servizi per la diffusione dei contenuti multimedialipiattaforma IP-CDN. Dunque, per garantire il corretto funzionamento di ...