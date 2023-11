Il caso Airbnb e l’invasione dell’intelligenza artificiale nelle nostre case C’e? chi dice no!

(Di domenica 12 novembre 2023) Settecentottanta milioni di euro sequestrati dalla Gdf dalle casse dievidenziano come le piattaforme possano estrarre oro dalle miniere dell’evasione fiscale immobiliare nel nostro Paese. L’augurio è che le autorità italiane vadano fino in fondo e destinino queste risorse al fondo per gli affitti e al recupero dellepopolari. Ora si è cominciato a squarciare il velo sull’intelligenza, che sta facendo esplodere i prezzi delle locazioni. La prima Conferenza internazionale sull’impatto IA sulla questione casa si è tenuta il 31 ottobre scorso promossa dall’Alleanza Internazionale degli Abitanti dal titolo “La sfidaSolidale all’Intelligenzaper il Diritto ad Abitare” la prima a livello internazionale, che ha affrontato l’impatto dell’IA sulla questione ...

L'ultimo caso eclatante di evasione fiscale è segnalato dalla piattaforma Airbnb, una piattaforma online che permette di prenotare alloggi in tutto il mondo.

Scintille a Milano sul tema casa, durante il festival 'Future4Cities': a incrociare i guantoni sono Valentina Reino, head of public policy di Airbnb, e la vicesindaca Emily Clancy.