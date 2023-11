IA e regolamentazione | la spinta di Washington e le sorti dell’effetto Bruxelles

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) Pubblichiamo un estratto de L’economia di ChatGPT. Tra false paure e veri rischi, scritto dal presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com) ed edito da Egea. Dopo la sua pubblicazione (e in linea con quanto previsto dall’autore) l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ha emesso un executive order in materia di intelligenza artificiale. L’Europa sempre più concentrata nel ruolo di rule-maker globale Fin dai primi documenti strategici in ambito europeo, le regole sono state l’altra parola chiave accanto agli investimenti. Giustamente, aggiungiamo. Anche perché buone regole sono la premessa essenziale per un flusso adeguato di investimenti. Oltre a risultare essenziali per guidare l’IA verso valori democratici e umanistici. Il problema semmai è che il rapporto tra regole e investimenti pian piano si è squilibrato in favore delle prime. Sarà che l’Unione europea ha armi ...