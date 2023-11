I pericoli derivanti per la salute possono variare anche in base al modo in cui si consuma il tabacco

(Di domenica 12 novembre 2023) Nuovi studi confermano come . Ina degli studi americani chi usa sigarette elettroniche e narghilè mette a rischio soprattutto le vie aeree superiori perché esala dal naso, mentre chi preferisce le sigarette tradizionali fa fuoriuscire il fumo in particolare dalla bocca. Cambia il tipo di malattie che potrebbero sviluppare, ad iniziare dal cancro. I tumori di cavità nasale, seni paranasali e gola sono più frequenti negli svapatori rispetto ai tabagisti. I tumori dei seni nasali e paranasali sono patologie rare. Nel nostro Paese sono stimabili fra i 300 e i 400 nuovi casi ogni anno. “Sono caratterizzati da una ricca variabilità di sottotipi istologici, che richiedono spesso trattamenti diversi, mirati proprio inal singolo istotipo” spiega Mohssen Ansarin, direttore del Programma testa-collo e Divisione di Otorinolaringoiatria e chirurgia ...

... addirittura catastrofici, sia intenzionali che non intenzionali,dalle capacità più ...una crisi finanziaria con conseguenze 'catastrofiche' a causa della difficoltà nel prevederne i

Bostrico, l'allarme della Provincia di Bolzano: «Si mangia i boschi, così cresce il rischio frane» Corriere della Sera

Nitto Atp Finals, a Torino seminari e incontri per i giovani Corriere dello Sport

Dalle emozioni del grande tennis alle lezioni gratuite per sensibilizzare i più giovani sui rischi del mondo digitale e sui pericoli derivanti dalle dipendenze. Il Dipartimento per lo Sport della Pres ...La FTC chiede una regolamentazione dell'IA generativa per evitare l'uso di pratiche ingannevoli ai danni dei consumatori e delle piccole aziende.