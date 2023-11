I Paesi arabi cercano un fronte comune sulla crisi israeliana

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non solo è riuscito a riunire tutto il mondo musulmano a casa sua, ma ha anche ottenuto una dichiarazione congiunta firmata da 55— tra Lega Araba e Organizzazione per la cooperazione islamica — che segna un punto importante per evitare l’allargamento regionale della guerracontro Hamas nella Striscia di Gaza. Ossia, il leader saudita ha ottenuto un risultato che piace anche a Stati Uniti, Unione Europea e Cina. Certo, il successo è su carta, anche perché mentre capi di Stato e di governo si riunivano a Riad per un’eccezionale seduta congiunta delle due organizzazioni — e l’eccezione la dettava proprio la necessità di parlare dell’emergenza in corso — figure di rilievo come Hassan Nasrallah, guida spirituale del partito/milizia libanese Hezbollah, coglievano l’occasione per rilanciare ...