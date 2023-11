I magistrati abbattono la democrazia portoghese

Leggi su linkiesta

(Di domenica 12 novembre 2023) L’indagine per sospetta corruzione che ha portato alle dimissioni del primo ministroAntónio Costa potrebbe essere il risultato di un clamoroso malinteso. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, l’intercettazione telefonica che ha innescato lo scandalo giudiziario sembrerebbe coinvolgere non il premier, bensì un suo ministro con un nome molto simile: António Costa Silva, responsabile del dicastero per lo Sviluppo economico. L’errore sarebbe emerso durante l’interrogatorio di sabato sera, 11 novembre, a uno degli indagati, Diogo Lacerda Machado, consulente e amico personale del premier. Nella telefonata intercettata, Lacerda Machado avrebbe promesso a un imprenditore coinvolto nell’inchiesta di semplificare alcune pratiche burocratiche, facendo riferimento al ministro delle Finanze, Fernando Medina, o cercando di raggiungere il ministro dello Sviluppo ...