Holden scelto dai fan degli Oriele per gli ex vipponi

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 12 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Amici 23,e il suo pezzo “Dimmi che non è un addio” supera 1 milione di ascolti: la hit del cantante di Zerbi scelta dai fan! GF VIP,RIASSUME ALLA PERFEZIONE IL MOMENTO: ECCO IL VIDEO E IL PEZZODAI FAN PER OMAGGIARE ORIANA MARZOLI E DANIELE DAL MORO- Nelle ultime ore, sui social network, non si parla d’altro che della rottura fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nello specifico, i fanhannodi ...