“Hitler aveva ragione” Benvenuti a Londistan | Eurabia

(Di domenica 12 novembre 2023) A, un esagitato con la faccia coperta dalla kefiah sbraita: “! Lui sapeva come fare con questa feccia! Ridateci”. Un londinese? Un arabo? Entrambi? Comunque non uno solo, non un pazzo isolato ma una voce tra centomila, mezzo milione, un milione. Cosa abbiamo fatto per ridurci all’abiezione, rimpiangere il peggior criminale della Storia?. A fare che? A sterminare la razza ebrea? Ad inventarsela quale capro espiatorio di tutti i mali tedeschi? Israele certamente ha saputo giocare con la memoria, ha saputo costruire un mito dalla sua tragedia, ma quando pensavamo che l’odio verso di lei fosse poco più di una corrente sotterranea, maligna ma controllabile, eccolo eruttare ...