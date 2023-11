Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | Daniel Radcliffe e lo scherzo imbarazzante sul set VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 novembre 2023)e ildinon è ricordato solamente come uno dei migliori film della saga, ma anche come il teatro di unodiventato storico ai danni di. Ideatori sono stati niente meno che due leggende come Michael Gambon e Alan Rickman che, durante le riprese di una scena, hanno deciso d’inserire una macchina per peti nel sacco a pelo del giovane collega. Potete vedere lonelqui sotto, ma a seguire vi raccontiamo cosa successe. La scena in questione, dal punto di vista narrativo è intensa. Silente si è reso conto che le difese di Hogwarts non sono state sufficienti per tenere Sirius Black lontano dalla scuola. L’unico modo per mettere al sicuro i ragazzi e, in particolare, ...