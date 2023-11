Harden | Clippers e i super team Nba | esperimento ad alto rischio

(Di domenica 12 novembre 2023) N on tutte le ciambelle escono col buco, neppure quando in cucina dovrebbero esserci i migliori cuochi del mondo: i maghi del salary cap, i geni degli analytic e i coaching staff dalla visione più ...

Harden non ha tutti i torti. Da quando è in California, ha una media di 14.3 punti e 4.7 assist a partita, tirando con il 54.2% dal campo. Ben distante dai straordinari numeri della sua carriera (24.7 ...Dopo tre sconfitte consecutive per cominciare la sua nuova avventura, James Harden cerca il primo successo con gli L.A. Clippers nel classico appuntamento della domenica sera su Sky Sport NBA alle ...