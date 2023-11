«Hamas ha perso il Nord» Netanyahu boccia piano Usa L’esercito israeliano evacuerà  i bambini dall’ospedale

(Di domenica 12 novembre 2023) Da Tel Aviv ancora un no al ritorno della Striscia sotto il controllo dell’Autorità Palestinese. È la proposta della Casa Bianca. I famigliari degli ostaggi tornano in piazza. Gallant: «Riporteremo tutti a casa»

... il primo ministro ha sottolineato che Israele "non si fermerà finché non avrà completato la sua missione" e che il suo unico scopo è "la vittoria", aggiungendo cheha "la presa" su Gaza ...

Israele: Hamas ha perso il controllo sul nord di Gaza Agenzia ANSA

L’offensiva israeliana a Gaza: «Hamas ha perso il Nord». Netanyahu boccia il piano Usa Corriere della Sera

Il primo ministro israeliano Netanyahu è combattivo. I ...di Mauro Evangelisti Non ci fermiamo, staneremo Hamas, ripetono i militari israeliani. E Netanyahu nel discorso in tv di ieri sera ha ripetuto: non abbiamo alcuna intenzione di fermarci, non ...