“Hamas ha perso il controllo” L' ultima conquista di Israele a Gaza

(Di domenica 12 novembre 2023) Nelle ultime 72 ore, circa 200.000 residenti diCity hanno abbandonato la città, segnalando un possibile indebolimento deldisulla parte settentrionale della Striscia. Daniel Hagari, portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), ha sviscerato gli ultimi sviluppi durante una conferenza stampa, sottolineando che moltene stanno disobbedendo alle istruzioni die lasciando la zona, suggerendo la perdita delda parte dell'organizzazione terroristica. Secondo le IDF, la popolazione civile sta evacuando la parte settentrionale della Striscia in contrasto con le direttive di. Hagari ha accusato l'organizzazione di utilizzare i civili come "scudi umani", una pratica condannata dalla comunità internazionale. L'IDF ha ...

... il primo ministro ha sottolineato che Israele "non si fermerà finché non avrà completato la sua missione" e che il suo unico scopo è "la vittoria", aggiungendo cheha "la presa" su Gaza ...

Ieri la manifestazione a Tel Aviv e il richiamo al primo ministro. Media: "Martedì in Israele l'inviato Usa per un accordo sulla liberazione, andrà anche in Giordania, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein" ...Giorno numero 38. Combattimenti durissimi attorno all'ospedale più grande di Gaza. Israele: "Evacueremo i neonati". No del premier all'Anp nella Striscia al posto di Hamas. Le ultime notizie ...