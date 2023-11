“Ha il cu** di fuori | sei ridicola!” Grande Fratello | tutti contro Beatrice Luzzi | “Una roba indecente”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 novembre 2023), nuovo stra Anita e. Ancora una volta l’attrice finisce al centro di una discussione con un’altra inquilina, stavolta proprio Anita con la quale sembrava avesse fatto pace. D’altra parte è dall’inizio del reality chesi trova in disaccordo con quasigli altri concorrenti. La recente tregua con Massimiliano Varrese è apparsa ai più come frutto della strategia e per far ingelosire Giuseppe Garibaldi. Anche con Anita Olivieri i rapporti non sono certo stati mai pacifici. Proprio nelle ultime ore la concorrente è stata protagonista di un fatto curioso. Per circa un’ora è sembrata scomparire nel nulla. Dopo essere andata in confessionale, infatti, Massimiliano ha detto che lei non c’era più e che non si trovava: “Ma ...