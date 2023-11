Guerra Israele-Hamas | | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di domenica 12 novembre 2023) Lalive dellatraoggi, sabato 11 novembre Prosegue senza sosta lanella striscia di Gaza con morti innocenti ogni ora. “Mentrefa tutto il possibile per evitare di colpire i civili,-Isis fa tutto il possibile per impedire loro di dirigersi verso le zone sicure, e li usa come scudi umani”, le parole di Netanyahu. Nel frattempo nel corso della giornata di ieri in Arabia Saudita è andato in scena un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica; e il presidente iraniano Raisi è tornato a parlare: “È il momento di agire. Usa forniscono carburante a macchina”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 11 novembre 2023, sulla ...