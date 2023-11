Guerra in Medio Oriente | bombe sulla sede dell' Onu a Gaza Morti e feriti

(Di domenica 12 novembre 2023) Anche oggi l’esercito israeliano ha assicurato un corridoio umanitario di 7 ore (fino alle 16:00 locali. le 15:00 in Italia) per la popolazione palestinese che da nord vuole trasferirsi a suda Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Avichai Adraee. La via interessata è quella di Salah ad Din. Adraee ha aggiunto che ci sarà un corridoio sicuro dall’ospedale Shifa aCity per chi...

Gli Stati Uniti da sempre videro in Israele l'alleato "democratico" inOriente. Bill Clinton ...Hamas - Israele, qual è la posizione della politica italiana

Guerra in Medio Oriente, la cronaca della giornata Agenzia ANSA

Guerra in Medio Oriente, penalizzate le compagnie aeree: ecco come Sky Tg24

MONDO. Per stendere un bilancio militare della guerra in corso in Palestina c’è ancora da attendere, anche se la supremazia delle forze messe in campo da Israele non lascia molti dubbi sul suo esito.Papa Francesco prima ha voluto ricordare al mondo che da diversi mesi anche in Sudan c'è una guerra civile sanguinosa che «non cenna a spegnersi e ha causato vittime, profughi e una crisi umanitaria ...