Guccini | le osterie e altre storie

Leggi su gqitalia

(Di domenica 12 novembre 2023) Per presentare le sue Canzoni da osteria, Francescoarriva nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, con un’ora di ritardo, visibilmente affaticato, ma come sempre lo spirito non gli manca: «Milano è tentacolare e mi hanno massacrato di interviste. Scusate tanto per la voce, sono i mali di stagione. Detto questo, potrei morire qui. Arrivederci e grazie!». E ancora, dopo la prima domanda di uno dei due moderatori (Andrea Borghini, docente di Filosofia e Teoria dei Linguaggi, e Maurizio Corbella, docente di Storia della Musica): «Sono teso come un manifesto, perché qui non ci sono le spie come ai concerti, che ti fanno sentire quello che viene detto nei microfoni. Quindi non ho capito assolutamente niente di quello che mi hai appena chiesto». Bella ciao, il greco e il bolognese Prima di lui, sul palco c'era il Coro Alpino Orobica - una ventina con ...