Guarino | «Buone idee | ma serve finalizzare! Su Juventus-Inter…»

(Di domenica 12 novembre 2023)ha parlato dopo Inter Women-Pomigliano, partita vinte dalle nerazzurre. L’allenatrice interista – intervenuta a Inter TV -, sottolinea quanto sia importante continuare a lavorare sulla finalizzazione. Di seguito le sue dichiarazioni FINALIZZAZIONE – Ritaparla così dopo Inter Women-Pomigliano: «Era una partita che valeva solo i tre punti, l’abbiamo giocata con in testa solo la vittoria. Sono state molto importanti le due reazioni che abbiamo avuto nel primo tempo: la prima dopo il nostro rigore sbagliato, mantenendo la concentrazione e la calma. Questo svantaggio è stato davvero un episodio unico in tutta la partita, la loro unica occasione per fare gol ma ho visto una buona reazione. La squadra è rimasta concentrata sull’obiettivo. Altri spunti interessanti sono state le tanteopportunità di creare pericoli ...