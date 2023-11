(Di domenica 12 novembre 2023) "Ioqui per sapere chiio.il peggiore? Si',il peggiore, hoquesto". Lo ha detto il comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe, in una intervista a Fabio Fazio nella trasmissione 'Che tempo che fa', in onda sul Nove. Era dal 2014 chenon partecipava a un programma televisivo. "Dall'ultima intervista rilasciata a Vespa - ha aggiunto - abbiamo perso le elezioni, tutti quelli che avevo mandato a fare in c...al governo". "Io - ha proseguito - oraqui per capire se devo continuare, ma nonin grado di condurre un movimento politico".

Il fondatore del M5S ospite di Fabio Fazio: "Non sono in grado di condurre un movimento politico" "Io hoquesto paese, non c'è una battuta qui". Beppe, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, torna in tv per la prima intervista dopo 10 anni ed è un fiume in piena. "Dopo l'ultima ...

Grillo, ho peggiorato il Paese, ora sono confuso e anziano AGI - Agenzia Italia

Beppe Grillo da Fazio a Che tempo che fa: «Ho peggiorato questo Paese. Non posso più guidare il M5S, non so fa ilmessaggero.it

(Adnkronos) - "Io ho peggiorato questo paese, non c'è una battuta qui". Beppe Grillo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, torna in tv per la prima intervista dopo 10 anni ed è un fiume in piena.Beppe Grillo da Fabio Fazio a Che tempo che fa: « Sono il peggiore Sì, sono venuto a dirvelo. Io ho peggiorato questo Paese». Sono queste le prime parole del fondatore ...