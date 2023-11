Green espulso | Mitchell super | guarda Golden State - Cleveland

Nel terzo quarto, l'episodio chiave della gara: Draymondvieneper doppio fallo tecnico dopo un contatto con Mitchell. Guarda gli ...

NBA, Draymond Green spinge Mitchell: espulso dopo un parapiglia, aizza il pubblico. VIDEO Sky Sport

Draymond Green espulso, Kerr protesta: “Regola assurda” Dunkest

NBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2023-24: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti ...Dopo la seconda sconfitta consecutiva, Giannis Antetokounmpo non ha usato mezzi termini per parlare del principale problema dei Milwaukee Bucks in questo inizio di stagione: "La difesa di squadra non ...