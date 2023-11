Grecia | partito d’opposizione si spacca in due

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 12 novembre 2023) Syriza, il principaledi opposizione greco, si èto in due. La fazione di sinistra guidata da Euclid Tsakalotos, ex ministro delle Finanze durante il governo Syriza del 2015-2019, ha infatti annunciato l’addio accusando il leader delStefanos Kasselakis di “pratiche trumpiane e populismo di destra“. Kasselakis, residente da lungo tempo negli Stati Uniti e che non aveva legami con Syriza fino allo scorso maggio, ha conquistato la leadership lo scorso settembre. Strumenti Politici.