Grande Fratello sondaggi 13 novembre 2023 | risultati atipici

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 novembre 2023) Lunedì 13ci sarà una nuova puntata del. In tale occasione, come ormai sta capitando in ogni puntata del primo giorno della settimana, è prevista un'eliminazione. Tre persone sono al televoto, ovvero: Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Jill Cooper. La persona che riceverà meno consensi al televoto, dato che è in positivo, quindi il pubblico è chiamato a votare per il proprio preferito, sarà definitivamente eliminata dal programma. Ricordiamo che Ciro sta vivendo un momento molto particolare, in quanto sono settimane che lamenta un certo malessere a causa del fatto che non riesce a dormire bene. Questo lo ha spinto ad incupirsi un po', ricevendo anche un rimprovero da parte di Alfonso Signorini. Cosa deciderà il pubblico per il napoletano? Sarà lui ad avere la peggio? I ...