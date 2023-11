“Grande Fratello” | la concorrente sparisce dalla casa | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 12 novembre 2023) News Tv. Ladelsta facendo mormorare il web dopo essere sparita. La, infatti, prima di uscire dai radar per qualche momento, era entrata nel confessionale. Poco dopo, è entrato dopo di lei Varrese che nonstupore non l’ha trovata lì ma neanche l’aveva vista uscire. Cosa le è? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, la pesantissima accusa a Letizia:Leggi anche: “”, paura per Giuseppe: perde sangue davanti a Beatrice “”, Anitaall’improvviso: ...