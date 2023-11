GP Sepang | MotoGP | che sorpresa Bastianini! Bagnaia terzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 novembre 2023) Il finale di stagione aveva promesso colpi di scena e così alla fine è stato. Nel gran premio di, che si è concluso poco fa, a trionfare è stato Enea Bastianini davanti ad Alex Marquez. Terza piazza invece per Peccoche comunque si è posizionato davanti a Jorge Martin, mantenendo così la leadership della classifica piloti e alimentando il proprio di stacco, seppure non di molto. Insomma, tutto apparecchiato anche per gli ultimi due gran premi della stagione, in programma nelle prossime due settimane. Intanto, andiamo a vedere quale è stato l’ordine di arrivo al GP didie come è andata dunque la gara. GP: Vince Bastianini davanti a Marquez Crediti foto: Enea Bastianini Facebook 1. E. Bastianini Ducati 2. A. Marquez Ducati 3. F. ...