Golf | PGA Tour | Camilo Villegas beffa Alex Noren e si aggiudica il Bermuda Championship

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Iisti del PGAconcludono una nuova settimana chiudendo il quarto ed ultimo round del(montepremi 6,5 milioni di dollari). L’evento nato nel 2019 sorride a. Il colombiano sigla una tornata da -6 bogey free issandosi in vetta con lo score complessivo di -24 (260 colpi).to lo svedese, che non va oltre al -3 di giornata fermandosi a due lunghezze dal vincitore. Chiude il podio il tedesco Matti Schmid, bravo a congedarsi dal torneo centroamericano con il punteggio di -21. Quarto in solitaria con -20 il cinese Carl Yuan, seguito ad una lunghezza dall’americano Ryan Moore e dall’australiano Adam Scott. Scorrendo la classifica in settima posizione a -18 troviamo l’americano ...