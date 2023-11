Golf | Max Homa vince il Nedbank Challenge | primo titolo sul DP World Tour

(Di domenica 12 novembre 2023) Maxin Sudafrica il. Dominio a Sun City per lo statunitense che si gode così ilin carriera sul DP. Sul percorso del Gary Player Country Club (par 72) il numero 8 al mondo non ha mai lasciato la vetta della classifica e si è è imposto con un totale di 269 (66 68 69 66, -19). Una vittoria messa in cassaforte con un parziale finale da 66 (-6), frutto di un eagle e sei birdie, con due bogey. Staccati di quattro e cinque colpi i danesi Nicolai Hojgaard, secondo con 273 (-15), e Thorbjorn Olesen, terzo con 274 (-14). Quarto posto con 276 (-12) per un altro statunitense, Justin Ts. Solo dodicesimo invece Tommy Fleetwood, che chiude con 281 (-7). Non brillano gli ...

E' andato in archivio il terzo giro al NedbankChallenge 2023 , in Sudafrica. L'americanoHoma è in testa con un buon - 13 dopo il - 3 di oggi. Subito dietro c'è Matthieu Pavon, a un colpo di distanza dopo il - 2 del giro odierno.

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle l'ultimo torneo prima del Tour Championship che darà l'arrivederci alla stagione 2024. Concluso infatti il Nedbank Golf Challenge (montepremi 6 mili ...