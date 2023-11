scolastiche troppo costose, date cambiate tre volte, poco preavviso per pagare gli anticipi all'agenzia di. E così gli studenti del liceo 'Giulio Cesare' hanno deciso di protestare. E' ...

Gite e viaggi d’istruzione, sempre più insegnanti rifiutano ruolo di accompagnatori Orizzonte Scuola

Gite e viaggi d’istruzione, 50 milioni per aiutare le famiglie svantaggiate: si terrà conto dell’ISEE. Le info utili Orizzonte Scuola

Date cambiate tre volte e prezzi lievitati fino a quasi 700 euro per quattro notti a Madrid: "Anticipi da corrispondere in 24 ore, per molti sarà impossibile partecipare" ...D’Ivo, poco prima dell’abitato di Madonna dell’Acero (Lizzano in Belvedere, Bologna). Percorso di circa 5 km. Portare acqua e pranzo al sacco, macchina fotografica, telo per stendersi per terra, ...