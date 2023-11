Giornata del ricordo nel ventennale della strage di Nassiryia Mattarella | “Italia combatte orrori della guerra e del terrorismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) La “partecipazione nelle missioni internazionali per la pace” “in tante travagliate regioni del mondo” che “l’ha sviluppato in questi anni a serviziocomunità internazionale e dei diritti dei popoli”, “è il segno dell’impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concretocomunità internazionale perre glie le atrocità delle guerre e del”, inizia con queste parole il messaggio del presidenteRepubblica Sergioinviato al ministeroDifesa in occasionedeldedicata ai Caduti, militari e civili, nelle ...