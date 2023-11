Gioielliere ucciso con un cacciavite | il risarcimento irrisorio al figlio dopo 10 anni

Leggi su today

(Di domenica 12 novembre 2023) GiovVeronesi era ildi 73poco più di diecifa, il 21 marzo 2013, nel corso di una rapina finita in tragedia nella centralissima via dell'Orso a Milano. In attività da oltre trent', il suo era uno dei negozi più noti del quartiere Brera. L'orefice fu colpito...