Giallorosso fuori rosa | prestito annullato

(Di domenica 12 novembre 2023) Il calciatore è stato messodal proprio allenatore. Situazione paradossale e contratto dia forte rischio. Le scelte di calciomercato in estate non sempre sono azzeccate o… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Dopo un prepartita tranquillodallo stadio, all'interno dell'Olimpico è partita una serie di fumogeni tra la Tevere e i ... con quelloletteralmente preso d'assalto dai tifosi per dare ...

Roma Femminile-Napoli 6-0: Goleada giallorossa al Tre Fontane, doppietta di Di Guglielmo RomaToday

Serie A Femminile - Roma-Napoli 6-0 - 7ª vittoria di fila in campionato per le giallorosse, un'altra... Voce Giallo Rossa

Il Ravenna vince 2-0 il derby romagnolo in casa della Sammaurese e si lancia solitario in testa alla classifica del girone D del campionato di calcio di serie D (con un punto in più del San Marino). U ...Sale l'attesa per il derby della Capitale. Manca sempre meno all'inizio della partita e le due tifoserie si sono già fatte sentire fuori dallo stadio. In particolare, i ...