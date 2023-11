Ghisoni | «Napoli? La partenza di Kim è stata una perdita pesante»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Paolo, direttore de La Giovane Italia, ha parlato a TMW Radio del momento delnel campionato di Serie A Paolo, direttore de La Giovane Italia, ha parlato a TMW Radio del momento delnel campionato di Serie A. PAROLE – «Credo che ilabbia le possibilità per raggiungere i primi quattro posti, anche se ribadisco un concetto già sottolineato da settimane: ladi Kim èuna. Faccio fatica a ricordare giocatori così forti a livello difensivo in Italia, quando ne perdi uno così è chiaro che la squadra poi ne risenta. Qualcuno potrebbe dirmi che ora al Bayern sta facendo fatica o non è al top, va bene. Ma a me piacciono quei difensori lì. C’è una grande differenza tra ...