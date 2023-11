Gesù non era socialista

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 novembre 2023) Uno degli “sport” preferiti dai sostenitori del socialismo politico ed economico, consiste nell’arruolare tra le fila del socialismo il maggior numero di “sostenitori”, veri o presunti che siano. La recluta più illustre ed ambita risponde al nome diCristo, perché il tentativo più ambizioso è quello che punta a far coincidere il cristianesimo con il marxismo. Ad ogni nuova generazione di giovani, animati e abbagliati dal miraggio del socialismo e dello stato che interviene e si occupa di tutto, riparte anche il ciclo dei tentativi di coniugare socialismo e cristianesimo. La bufala diIllustri maestri del passato si sono prodigati in questo senso, finendo per diventare gli ispiratori delle generazioni successive: “Anche il povero Cristo è sballottato a destra e a sinistra. Antonio Labriola: “Noi socialisti abbiamo ...