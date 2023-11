Germania-Italia oggi in tv basket femminile | orario | programma | streaming | Qualificazioni Europei 2025

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Altro impegno per l’Italnelleaglidomenica 12 novembre le azzurre affrontano ad Amburgo la– palla a due alle ore 17:30 – per la seconda giornata del girone I. Le ragazze di coach Andrea Capobianco cercano il bis dopo la vittoria a Vigevano (Pavia) contro la Grecia per 76-67, con 18 punti di una scatenata Lorela Cubaj al suo career-high con la Nazionale. Dopo la partita odierna la prossima finestra è prevista a novembre 2024 – l’, al pari di, Repubblica Ceca e Grecia, è già qualificata in quanto co-organizzatore del torneo continentale., l’affronta lanelle ...