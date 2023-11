Georgia Holt | chi era la mamma di Cher | “Era davvero il mio orgoglio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 novembre 2023)era modella, attrice e cantante edi, l’aveva messa la mondo quando aveva appena 13 anni.aveva recitato in programmi celebri come “Watch the Birdie” e “I Love Lucy” e aveva pubblicato l’album “Honky Tonk Woman”., chi era ladiaveva imparato lezioni di vita assai importanti dalla madre. “Non ha mai dato consigli a me e mi sorella”, aveva raccontato al magazine People “perché sapeva che non li avremmo ascoltati. Invece, imparavamo lezioni di vita ascoltando i suoi racconti su cosa aveva sbagliato e su cosa aveva fatto bene nel corso della sua esistenza”.ha anche ricordato alcuni episodi della sua giovinezza: “Ho fatto alcune cose, ...