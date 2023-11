GdS – Juve su Phillips e non solo | le strategie di mercato a centrocampo

(Di domenica 12 novembre 2023) 2023-11-11 15:19:56 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il mediano del City, pronto all’uso come piace ad Allegri e con una formula easy, tapperebbe il buco in mezzo dopo la perdita di Fagioli e Pogba. Ma in estate sarà assalto a un top L’esigenza economico-finanziaria deve intrecciarsi con quella tecnico-tattica: laha necessità di prendere un centrocampista top, ma forse non la possibilità di sborsare una grossa cifra nell’immediato. Per questo l’ipotesi del prestito dia gennaio è da tenere fortemente in considerazione, soprattutto dopo il gradimento espresso dal calciatore (che cerca un contesto che possa valorizzarlo in vista dell’Europeo) e l’apertura del Manchester City alla cessione temporanea. Il centrocampista è ai margini delle scelte di Guardiola, il suo trasferimento a Torino non ...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'interesse della Juventus per Zielinski. Con Fagioli e Pogba out lalavora all'arrivo di un centrocampista per gennaio. 'Ma un po' come succede nei videogiochi, c'è chi si ferma a un livello e chi passa a quello successivo. In questo momento, al netto di Piotr ...

Serie A, la Juve batte il Cagliari e passa un'altra notte da capolista Giornale di Sicilia

GdS – Inter, priorità Frosinone e poi la Juve: “Ecco il messaggio di Inzaghi ai giocatori” fcinter1908

Il sorpasso subito ieri sera dalla Juventus in vetta alla classifica del campionato deve essere uno stimolo in più per battere il Frosinone. È questo, assicura il Corriere dello ..."Idris-Mateusz-Jack, la sostanza dei sogni playoff rossoblù: è il centrocampo il segreto del Cosenza di Caserta. In attesa.